El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, hace un llamado para apoyar a los damnificados por las lluvias en cinco entidades.

“Queremos expresar nuestra total y absoluta solidaridad con las víctimas de estos desastres y decirles, seguramente lo han escuchado, que no están solas, que no están solos. Y hacer un llamado a que cerremos filas todas y todos, sin ningún tipo de tinte partidista para ayudar a la gente que hoy está sufriendo. Y al mismo tiempo señalar que sí nos está cobrando factura el que se haya reducido a la mitad el presupuesto para prevenir inundaciones. Cuando uno ve lo que lo que sucedió durante el sexenio anterior, el dato es un dato duro, se redujo a la mitad el recurso para prevenir las inundaciones”.

Y a ello, se le debe de sumar la desaparición del Fonden, el cual estaba diseñado para ayudar prontamente en casos de desastres. Estamos a tiempo de corregir, explica, de cara al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. (Por Arturo García Caudillo)