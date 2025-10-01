El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, hace un llamado para apoyar a los damnificados por las lluvias en cinco entidades.
“Queremos expresar nuestra total y absoluta solidaridad con las víctimas de estos desastres y decirles, seguramente lo han escuchado, que no están solas, que no están solos. Y hacer un llamado a que cerremos filas todas y todos, sin ningún tipo de tinte partidista para ayudar a la gente que hoy está sufriendo. Y al mismo tiempo señalar que sí nos está cobrando factura el que se haya reducido a la mitad el presupuesto para prevenir inundaciones. Cuando uno ve lo que lo que sucedió durante el sexenio anterior, el dato es un dato duro, se redujo a la mitad el recurso para prevenir las inundaciones”.
Y a ello, se le debe de sumar la desaparición del Fonden, el cual estaba diseñado para ayudar prontamente en casos de desastres. Estamos a tiempo de corregir, explica, de cara al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. (Por Arturo García Caudillo)
Anaya pide solidaridad con los afectados por las lluvias en cinco entidades
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, hace un llamado para apoyar a los damnificados por las lluvias en cinco entidades.