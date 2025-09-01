Puerto Vallarta accederá a 2.5 millones de pesos del Fondo Estatal de Desastres Naturales para apoyar a los damnificados por las inundaciones del pasado 19 de septiembre.

El presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González, informa que estas anegaciones, afectaron a 108 viviendas de cuatro colonias, entre estas La Mojonera y Los Tamarindos.

En medio de la crisis por las lluvias del fin de semana, el alcalde explica que el municipio aportará el 20 por ciento de los recursos y el Gobierno del Estado el resto, en beneficio en esta ocasión de 93 familias afectadas. (Por Gricelda Torres Zambrano)