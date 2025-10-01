Será este jueves cuando el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabece la primera entrega de apoyos a las familias damnificadas de Puerto Vallarta, que perdieron gran parte de su patrimonio debido a las inundaciones registradas en los últimos días, informó el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.

“Hoy el ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó en su comité de emergencias que se pueda acceder al Fondo Estatal de Desastres para que puedan contar también con recursos, ahora por segunda vez en este temporal de lluvias, para atender a las familias que presentaron afectaciones con estas inundaciones”.

De acuerdo con el último corte de autoridades estatales, mil 260 viviendas registraron ingreso de agua, y los tres niveles de gobierno continúan trabajando en labores de apoyo y evaluación de daños. (Por Edgar Flores Maciel)