En Tlaquepaque hay 2 crisis por agua: o sale sucia y con olores, o no sale, pues hay colonias con reportes de servicio intermitente. Ante ello, el ayuntamiento puso a disposición 15 nuevas cisternas públicas para llegar a un total de 49 depósitos de agua potable colocadas en zonas con mala calidad o escasez, así lo anunció la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez.

“Fuente de vida y de salud, tristemente el agua que llega del SIAPA a decenas de colonias es más bien un riesgo para la salud, si es que llega, en esta como en otras contingencias. El gobierno de la Esperanza y sus héroes, operadores de pipas, trabajadoras, trabajadores de servicios generales y todo el equipo técnico administrativo salimos al quite.”

Colonias como La Nueva Santa María, La Micaelita, Las Juntas, Lázaro Cárdenas y Felipe Ángeles encabezan la lista de las más perjudicadas por agua contaminada o falta de servicio. (Por Gustavo Cárdenas)