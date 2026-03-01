Al tiempo que reiteró su rechazo al bloqueo de su homólogo Donald Trump, que con la amenaza de nuevos aranceles ha frenado el envío de petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hoy mismo será enviado un nuevo buque con ayuda humanitaria para los cubanos.
“Y estamos en contra de que se evite que llegue combustible con represalias a otros países para que no llegue combustible, tanto como ayuda humanitaria como en un acuerdo comercial, que puede tener cualquier país con otro. Esa siempre va a ser nuestra posición frente a Cuba y se lo hemos hecho saber a Estados Unidos y Cuba lo sabe. Y vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y estamos buscando, también, que pudiera llegar combustible, sin afectar a México, como ayuda humanitaria o incluso con acuerdos comerciales”.
Además, hizo un llamado a la ONU para que también envíe ayuda humanitaria al pueblo cubano. (Por Arturo García Caudillo)
Seguiremos buscando la manera de enviar combustible a Cuba: Sheinbaum
