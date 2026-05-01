FIFA dio a conocer que para la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el estadio Azteca, el 11 de junio, se tendrá “el mayor espectáculo del mundo sin precedentes” con la presencia de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla entre los artistas principales.

Ese día después del espectáculo la Selección Mexicana pondrá a rodar el balón enfrentando a Sudáfrica a la 1 de la tarde hora centro, 90 minutos antes iniciará la ceremonia de apertura.

“La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo comparte, y eso comienza con la forma en que la inauguramos. Comenzando en la Ciudad de México y continuando en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias unirán la música, la cultura y el futbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo. Es una forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. (Por Martín Navarro Vásquez)