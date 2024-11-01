La Secretaría de Hacienda informó que los estímulos fiscales al IEPS de gasolinas han generado una pérdida recaudatoria de 11 mil 700 millones de pesos, tras su reactivación por el alza de precios derivada del conflicto en Medio Oriente.

El subsecretario de Ingresos, Carlos Lerma, detalló que el costo semanal de estos apoyos asciende a aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos.

La medida busca contener el impacto en consumidores, aunque implica una reducción en los ingresos públicos.