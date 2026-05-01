Autoridades de Zapopan mantienen la búsqueda de Missael Legaspi Vásquez, adolescente de 14 años desaparecido desde el pasado 29 de abril en la colonia Santa Margarita.

De acuerdo con el testimonio de su madre, el menor salió de su domicilio mientras ella trabajaba y desde entonces no volvió a comunicarse.

La familia teme que pudiera haber sido víctima de reclutamiento por parte del crimen organizado, ante casos similares registrados recientemente.

La vicefiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Liliana Trujillo, informó que ya se realizan entrevistas, revisión de cámaras de vigilancia y análisis de los últimos contactos telefónicos del menor.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco pidió reportar cualquier información al número 33 31 45 63 14.