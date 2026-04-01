Cumple 15 años el proyecto “Lectura que te mueve” el programa comunitario que sin afán de lucro busca la difusión de la lectura a través del reciclaje de libros.

Su titular Gabriela González, explica cuál es su mecanismo para difundir la lectura.

“El mecanismo viene desde que recibimos los libros, nosotros hacemos una preselección, los limpiamos, los desinfectamos y los colocamos en bolsas de papel de plástico estraza, se mando hacer un sello el cual nos permite pues brindar el acercamiento con los futuros lectores de contenido y dice ‘el libro que te elige a ti, lectura que te mueve'”.

El proyecto en 15 años ha llevado libros reciclados a escuelas, comunidades indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, clubes de lectura y universidades. (Por José Luis Jiménez Castro)