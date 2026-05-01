A la fecha, en la Cámara de Diputados hay 57 solicitudes de juicio político en contra de funcionarios públicos, explica el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal.

“Que hay en este momento 57 denuncias de juicio político que están en la Cámara de Diputados, en la Sección Instructora, en la revisión. 57 denuncias de juicio político. —Pero no por narcotráfico. —Sí, hay varios. No recuerdo, no tengo la, pero son por violación a la Ley y a la Constitución, por corrupción, hay muchos, que obviamente la Sección Instructora y la Comisión Jurisdiccional tienen que revisar”.

La más reciente fue presentada apenas este lunes por el Grupo Parlamentario del PAN en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, lo que provocó la indignación de Morena, que amenaza con presentar otra solicitud de juicio político en contra de la mandataria de Chihuahua, Maru Campos. (Por Arturo García Caudillo)