En las últimas horas, más de mil vuelos fueron cancelados o retrasados en el noreste y la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos debido a una tormenta invernal.

El fenómeno afecta ciudades como Nueva York, donde se registraron cerca de siete centímetros de nieve, lo que llevó a advertencias en aeropuertos como John F. Kennedy, LaGuardia y Newark.

Autoridades declararon estados de emergencia ante las condiciones peligrosas de viaje.