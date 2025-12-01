En las últimas horas, más de mil vuelos fueron cancelados o retrasados en el noreste y la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos debido a una tormenta invernal.
El fenómeno afecta ciudades como Nueva York, donde se registraron cerca de siete centímetros de nieve, lo que llevó a advertencias en aeropuertos como John F. Kennedy, LaGuardia y Newark.
Autoridades declararon estados de emergencia ante las condiciones peligrosas de viaje.
Tormenta invernal cancela más de mil vuelos en EU
