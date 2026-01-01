La diputada federal de Morena por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, anuncia la creación de un observatorio ciudadano para vigilar el incremento a la tarifa del transporte público.

A la par, la legisladora cuestionó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, porque el subsidio al tarifazo no es universal.

“Vamos a estar revisando en qué se está gastando este tarifazo, cómo mejoran las condiciones del transporte público, la opinión de los ciudadanos es bien importante, ellos tienen que formar parte de este observatorio. Y la otra, es pedirle al gobernador que si se quiere hacer el salvador, pues que sea un subsidio al transporte como sucede en otras partes como en Ciudad de México. En Ciudad de México, tu paras y pagas un boleto de cinco pesos del Metro, seas extranjero, seas de donde seas, está subsidiado, sí, pero que sea un subsidio universal”.

Por otro lado, reitera que Morena no entrega datos personales a un banco como acusa que lo hace el Gobierno de Jalisco, con el contrato con Broxel para las tarjetas únicas y cuestiona el interés en que la población esté bancarizada. (Por Marck Hernández)