Aunque no quiso ahondar en los detalles de la conversación, sí destacó que en temas de seguridad coincidieron en que van avanzando, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la conversación que esta mañana sostuvo con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Pues hablamos de varios temas y quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances pero todavía no podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial. Sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien y sobre el tema comercial, pues hablamos varios temas, que seguimos ahí conversando y avanzando”.

Explicó que fue Trump quien solicitó la llamada, que se trató de una conversación cordial, amable, en la que tocaron varios temas que incluyeron el T-MEC, la industria automotriz, y que tuvo una duración de aproximadamente 40 minutos. (Por Arturo García Caudillo)