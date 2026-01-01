La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México expresó su profunda preocupación por la desaparición de diez trabajadores del sector minero en el municipio de Concordia, en Sinaloa, privados ilegalmente de la libertad desde el 23 de enero.

El organismo informó que solicitó la intervención del Gobierno del Estado de Sinaloa para agilizar acciones que permitan su localización con vida.

Familiares citados por medios locales señalaron que las víctimas laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp y que un grupo armado las habría secuestrado.

La asociación llamó a priorizar la búsqueda y reforzar la seguridad del personal minero en una región afectada por la violencia. (Foto: Archivo)