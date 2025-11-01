Tanto Lizbeth Ovalle como Carlos Orrantia, recibieron nominaciones para el premio Marta y Puskas en la siguiente edición de los premios The Best, al mejor gol del año.

Orrantia, jugador del Atlas marcó ante Querétaro en la jornada 16 del Clausura 2025, y Ovalle cuando jugaba en Tigres, ante Chivas en la fecha 10 del mismo torneo.

“Tras recoger con el pecho un rechace del portero en el borde del área, Orrantia desorientó a un defensor moviendo el balón de su pie izquierdo a su muslo derecho antes de rematar de volea con la diestra, enviando el balón al fondo de la red”, dijo el Rojinegro.

La votación para el Premio Puskás 2025 está oficialmente abierta. Toda la afición Rojinegra, la Liga MX y el fútbol mexicano están invitados a unirse para llevar a Carlos Orrantia a la fase final. (Por Martín Navarro Vásquez)