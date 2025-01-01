La Ciudad de México regresa a la agenda del futbol americano de los Estados Unidos. Hoy se confirmó que el Estadio Azteca abrirá sus puertas para recibir de nueva cuenta un juego oficial de temporada. Esto lo dijo el comisionado de la NFL, Roger Goodell en conferencia celebrada en Londres.

De esta manera será el primer juego de la NFL en México desde 2022, cuando los 49ers de San Francisco vencieron 38-10 a los Cardinales de Arizona en el Estadio Azteca, donde además se presentó Grupo Firme. Y el escenario quedará espectacular por los arreglos que recibe para el Mundial de Futbol 2026.