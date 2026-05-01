La Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan informó que el sábado 16 y domingo 17 de mayo habrá cierres y ajustes a la circulación por la realización del Medio Maratón de Zapopan.

Las restricciones iniciarán el sábado a las 10:00 horas y concluirán el domingo a las 14:00 horas en avenidas como Hidalgo, Juan Pablo II, Patria, Manuel Ávila Camacho, Javier Mina y Eva Briseño.

La edición 37 de la competencia se correrá el domingo a las 06:30 horas, con salida frente a la Presidencia Municipal.

Este año participarán ocho mil corredores y corredoras.