En alianza con la Secretaría de salud, la Arena Coliseo de Guadalajara dio a conocer que se une a una causa de salud pública este domingo 15 de marzo, cuando abra sus puertas para la función especial “Lucha Contra el Sarampión”, un evento que cuenta para la promoción de la vacunación.

La función arrancará a las 12:00 horas, y como parte de esta iniciativa, la entrada será gratuita para todas las personas que presenten su cartilla de vacunación.

Además, desde las 10:00 horas se instalarán módulos de vacunación en el lobby de la arena, donde quienes lo necesiten podrán aplicarse la vacuna y completar su esquema de protección antes de disfrutar de la función donde estará el mejor talento tapatío que le da brillo al martes de glamour. (Por Martín Navarro Vásquez)