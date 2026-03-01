Comenzaron las emociones en China, y el inglés George Russell de Mercedes logró la pole position de la carrera Sprint en el Circuito de Shangái, donde se celebra el Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada de la F1. Mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli también de Mercedes se llevó el segundo lugar el tercero para Lando Norris, de McLaren.

Sergio Pérez no salió a calificar, luego de que su coche de Cadillac tuvo problemas con el sistema de combustible. Además en la única práctica libre que hubo, Checo terminó último después de completar tan solo 13 vueltas, donde el mejor fue el mismo Russell. (Por Martín Navarro Vásquez)