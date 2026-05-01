En el marco del Mundial 2026 y como desde hace 12 años, el Ayuntamiento de Guadalajara, la UdeG y el Gobierno del Estado anunciaron la gira “México en el Corazón”, que recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos. Un ensamble que representará en música y baile la cultura de distintos estados del país, así lo anunció Sergio Suárez Ramírez, presidente del Instituto Norteamericano para el Desarrollo de los Mexicanos.

“Celebramos más que nunca nuestra cultura, aprovechamos el tema que se está llevando a nivel mundial, porque si alguien transmite la cultura y las tradiciones son nuestras madres, las mujeres son las que llevan a cabo la cultura a través del mundo. Así que para finalizar hoy desde Guadalajara enviamos este mensaje al mundo, que nuestras raíces siguen vivas, que nuestra cultura sigue fuerte y que nuestra gente sigue dejando huella donde quiera que estemos”.

La gira 2026 de “México en el Corazón” hará un homenaje por los 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez. (Por Gustavo Cárdenas)