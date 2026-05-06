En busca de que el grupo coreano BTS lleve a cabo más presentaciones en México, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá esta tarde en Palacio Nacional a sus integrantes y permitirá que se asomen a uno de los balcones para saludar a sus fans.

“Porque es algo bonito, y además de amistad entre Corea y México. Entonces vienen a las 5 de la tarde, ya voy a platicar con ellos, vienen un ratito nada más. Así que si quieren saludarlos, pues ya Claudia puede informarles, no es de manera personal ¿verdad? Porque ellos tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse. Obviamente no es el balcón de la sala principal, porque ese evidentemente se guarda para asuntos patrióticos, pero en uno de los balcones de otro salón puede salir a saludar”.

Y agradeció al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, por la gestión que hizo para que pudiera llevarse a cabo esta visita. (Por Arturo García Caudillo)