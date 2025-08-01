Choques, atropellamientos, accidentes y hasta peleas, la falta de señalamientos viales, un tope o reductores de velocidad hacen de la calle Cerro del Patomo, la vía más peligrosa en la colonia Valle de Tlajomulco.

Marco Osorio, comerciante de la zona explica que apenas este martes un perrito fue atropellado justo a las afueras del Hospital del ISSSTE, por la imprudencia de los automovilistas.

“Un perrito acaba de ser atropellado a las afueras de las instalaciones del hospital del ISSSTE en Tlajomulco. Aquí el tema es que no hay topes, no hay rectas de velocidad, no hay nada, en un carril de ida y uno de vuelta muy angostos, sumado a que vehículos se estacionan en raya, bloqueando los carriles, lo que genera peligro, tanto a derechohabientes”.

Los habitantes de Valle de Tlajomulco han pedido una y otra vez la colocación de reductores de velocidad y un semáforo peatonal para evitar los constantes accidentes. (Por Gustavo Cárdenas)