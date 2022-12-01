La Universidad de Guadalajara aprobó su Presupuesto de Ingresos y Egresos 2026, que asciende a 19 mil 308 millones de pesos.

La rectora general, Karla Planter, informó que continuará la construcción y acondicionamiento de los centros universitarios de Tlajomulco, Tlaquepaque, Chapala y Guadalajara, así como las obras del CUCSH.

Destacó también el avance del proyecto de hospitales civiles en Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande, que funcionarán como hospitales-escuela y atenderán a población sin seguridad social.

La rectora detalló que aunque el presupuesto federal solo creció 1.6 por ciento real, la UdeG busca ampliar la infraestructura.