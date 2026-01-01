Un incendio al interior de una bodega donde se almacenaba cartón movilizó a cuerpos de emergencia en Ecatepec, Estado de México.
El siniestro ocurrió en la colonia Granjas Independencia y obligó al desalojo preventivo de alrededor de 70 familias.
Autoridades municipales informaron que el fuego fue controlado y descartaron riesgos para la población, pese a la cercanía de una gasera.
El colapso parcial del techo del inmueble complicó las labores de extinción, sin que se reporten lesionados.
Incendio en bodega provoca desalojo de 70 familias en Ecatepec
Un incendio al interior de una bodega donde se almacenaba cartón movilizó a cuerpos de emergencia en Ecatepec, Estado de México.