Un incendio al interior de una bodega donde se almacenaba cartón movilizó a cuerpos de emergencia en Ecatepec, Estado de México.

El siniestro ocurrió en la colonia Granjas Independencia y obligó al desalojo preventivo de alrededor de 70 familias.

Autoridades municipales informaron que el fuego fue controlado y descartaron riesgos para la población, pese a la cercanía de una gasera.

El colapso parcial del techo del inmueble complicó las labores de extinción, sin que se reporten lesionados.