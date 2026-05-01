Se presentó esta mañana el Medio Maratón de Zapopan 2026 que se correrá el domingo 17 de este mes con un incremento importante en la premiación, indica Alejandra Galindo, directora del COMUDE Zapopano.

“La bolsa es de un millón y medio estábamos en los 920 mil el año pasado y ahora vamos a millón y medio, es un incremento importante del 60 por ciento, pero lo hacemos muy bien pensado y sobre todo incentivando la participación de los corredores que a lo largo de los años han estado presentes con nosotros y que nuevamente lo harán en esta edición 37 del Medio Maratón.”

El 21K de Zapopan tendrá tintes mundialistas al celebrarse 24 días antes del inicio del Mundial de futbol. Participarán 8 mil corredores; el cupo ya está lleno y se entregará una playera de finalista a todos los que crucen la meta. (Por Manuel Trujillo Soriano)