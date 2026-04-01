Una carambola entre al menos cinco vehículos ocurrida esta tarde deja una persona fallecida y seis más lesionadas en el Centro de Tonalá.

El percance ocurrió en el cruce de avenida Tonalá y calle Revolución, cuando una camioneta impactó por alcance a varios autos detenidos en un semáforo.

Paramédicos confirmaron la muerte de un hombre, de aproximadamente 55 años, mientras que los heridos fueron trasladados para su atención médica.

Autoridades cerraron la vialidad y abrieron una investigación para esclarecer responsabilidades. (Por Edgar Flores Maciel)