¡Fraude! Es lo que acusa el bloque de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara ante la negociación de pago por la concesión del Acuario Michin en el parque Alcalde. Chema Martínez denuncia que el Ayuntamiento recibirá 40% del pago en boletos de ingreso para el acuario, lo que significa, al menos para Chema, un daño a las arcas municipales y una ventana para la corrupción.

“¿Cómo nos va a pagar? Con boletos, cinco mil y cacho de boletos que se reparten de forma clientelar según sea el supuesto y la predilección de quien gobierna en turno este Ayuntamiento. Sí, con boletos. Pero oiga, son seis mil metros; oiga, cobran estacionamiento; oigan, venden alimentos, servicios al interior; oiga, es un negocio millonario. ¿Por qué vamos a recibir boletos?”.

Chema Martínez pidió que los boletos de la concesión no se repartan entre la bancada de Morena, pues dijo que no serán parte del acto de corrupción. (Por Gustavo Cárdenas)