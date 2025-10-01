Una interrupción en Amazon Web Services generó este jueves una caída que afectó distintos servicios de Amazon en varias regiones.

De acuerdo con reportes de usuarios y datos del portal Downdetector, los problemas comenzaron alrededor de la una de la tarde y se registraron principalmente en Estados Unidos y México.

Según los reportes, 56 por ciento de los usuarios presentó fallas al acceder al sitio web, 34 por ciento en la aplicación móvil y 10 por ciento al intentar finalizar compras.

Las quejas se multiplicaron en la red social X.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un posicionamiento oficial ni se ha confirmado la solución del problema.