El Consejo Regulador del Tequila (CRT) y el Gobierno de Guanajuato renovaron su convenio de colaboración para fortalecer las acciones de sustentabilidad en la producción tequilera, destacando la certificación ARA (Agave Responsable Ambiental), que garantiza el cultivo de agave sin deforestación.

Desde su implementación, Guanajuato ha registrado más de 102 millones de plantas de agave en 30 mil hectáreas, lo que representa el 11.85 por ciento del inventario nacional y lo consolida como el segundo estado productor de Agave tequilana Weber.

El presidente del CRT, Aurelio López Rocha, y el secretario estatal del Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona, reafirmaron su compromiso con la producción responsable y la conservación ambiental.

Hasta ahora se han producido más de 2.7 millones de litros de Tequila ARA, reflejo del esfuerzo conjunto entre productores y autoridades por un tequila sustentable y libre de deforestación.