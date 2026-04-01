La estrategia anunciada esta semana por el Gobierno Federal en materia de salud mental, es de aplaudirse, pero es necesario darle seguimiento y no bajar la guardia, asegura la diputada panista Liliana Ortíz.

“Yo sí festejo que desde la Presidencia de la República se esté atendiendo puntualmente esta urgencia que ya nos ha estallado en la cara, donde ya lo escuchamos de algunos especialistas, es el tema de la educación, porque si no ya estamos llegando tarde, ahí se pueden detectar y atender en primera instancia, pues muchas de estas problemáticas, añadiendo que actualmente nuestras niñas, niños y adolescentes se encuentran ante mayores retos, el tema de las redes sociales”.

Y es que tras los lamentables hechos del lunes pasado en Teotihuacán, quedó claro que la estrategia presidencial es una reacción de bote pronto y lo que hace falta es destinar más recursos para atender este tema desde la escuela y con la familia. (Por Arturo García Caudillo)