La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances del Tren México-Pachuca, obra que forma parte del rescate de trenes de pasajeros impulsado por su administración.

La mandataria informó que el proyecto presenta un avance del 30% en sus 58 kilómetros, con la participación de 10 mil trabajadores, y destacó la estación Platah como uno de los puntos clave.

Además, afirmó que su gobierno construirá más de mil 500 kilómetros de vías durante el sexenio.

“Vamos a construir más de 1,500 kilómetros de trenes, le vamos a ganar al presidente López Obrador en el número de kilómetros de trenes públicos. Trenes del pueblo de México para beneficio del pueblo de México”.

El tren conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Pachuca en aproximadamente 40 minutos, con una demanda estimada de 107 mil pasajeros y seis estaciones.

Autoridades aseguraron que la obra cumple con estándares técnicos y ambientales.