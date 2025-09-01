La audiencia de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue aplazada.

Autoridades informaron que el proceso se retomará una vez que los seis escoltas del exedil, detenidos este viernes, sean puestos a disposición, con el fin de realizar una sola audiencia y agilizar la resolución.

Aunque no se precisó la hora, se prevé que la diligencia continúe esta noche o durante la madrugada.