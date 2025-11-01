Durante la inauguración del Hospital General de Zona “14 de Septiembre” en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación mantiene un amplio respaldo social y un Gobierno estable.

Afirmó que sólo “muy pocos” están en desacuerdo con el actual modelo y destacó el apoyo de trabajadores, comerciantes, campesinos y empresarios.

Sheinbaum reiteró que en un plazo máximo de dos años se consolidará un sistema de salud universal con cobertura para toda la población.