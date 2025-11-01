El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “una buena reunión” su primer encuentro en la Casa Blanca con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, pese a los choques que marcaron la campaña.

Ambos coincidieron en que la charla fue “productiva” y centrada en los retos de la ciudad.

Mamdani destacó que planteó la urgencia de garantizar vivienda asequible y atender el aumento en costos de alquiler, alimentos y servicios que expulsan a miles de neoyorquinos.

Trump felicitó al socialdemócrata por su triunfo y aseguró que confía en que “hará un gran trabajo”, un giro respecto a sus críticas previas.

Mamdani dijo que espera colaborar con la administración federal para mejorar la vida de los 8.5 millones de habitantes de la ciudad.