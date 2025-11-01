El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “una buena reunión” su primer encuentro en la Casa Blanca con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, pese a los choques que marcaron la campaña.
Ambos coincidieron en que la charla fue “productiva” y centrada en los retos de la ciudad.
Mamdani destacó que planteó la urgencia de garantizar vivienda asequible y atender el aumento en costos de alquiler, alimentos y servicios que expulsan a miles de neoyorquinos.
Trump felicitó al socialdemócrata por su triunfo y aseguró que confía en que “hará un gran trabajo”, un giro respecto a sus críticas previas.
Mamdani dijo que espera colaborar con la administración federal para mejorar la vida de los 8.5 millones de habitantes de la ciudad.
Trump y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, sostienen reunión “productiva” tras campaña tensa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “una buena reunión” su primer encuentro en la Casa Blanca con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, pese a los choques que marcaron la campaña.