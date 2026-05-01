La audiencia para resolver si se reabre o se archiva la denuncia presentada por el senador Javier Corral contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue pospuesta para el próximo martes debido a la ausencia del legislador, quien debía comparecer como presunta víctima.

La defensa de la mandataria estatal informó que la jueza de control decidió reprogramar la diligencia luego de que se justificara la inasistencia de Corral por actividades parlamentarias.

Los abogados de Campos señalaron que, si el senador no acude a la nueva cita, podría quedar firme la determinación de la Fiscalía capitalina de no ejercer acción penal.