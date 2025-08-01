No fue desabasto de agua, fueron fallas repetitivas en el equipo de bombeo del Sistema Paricutín, justificó el SIAPA.

Esto luego de las decenas y decenas de denuncias y hasta manifestaciones de ciudadanos por la falta de agua potable en varias colonias del sur-poniente de la ciudad.

Mediante un comunicado, entregado a Notisistema, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable informó y detalló que por consecuencia de las fallas, los niveles de almacenamiento se vieron comprometidos y con el paso del tiempo cada vez fueron más zonas y colonias las afectadas.

Sin embargo, se aseguró que este viernes, desde la mañana, el Sistema Paricutín trabaja con normalidad y se espera que paulatinamente el agua potable vuelva a todos los hogares y negocios. (Por Gustavo Cárdenas)