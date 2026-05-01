El Congreso de Michoacán aprobó una reforma electoral que restringe la coordinación entre candidaturas independientes, lo que desató protestas encabezadas por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Con 34 votos a favor, los legisladores avalaron cambios que impiden a independientes compartir símbolos, colores o mensajes que puedan interpretarse como una plataforma común.

Quiroz acusó que las modificaciones buscan frenar el crecimiento del Movimiento Independiente del Sombrero, ligado al legado de Carlos Manzo.

Durante la manifestación en Morelia, la edil criticó a los partidos políticos y aseguró que la reforma limita la participación ciudadana rumbo a las elecciones de 2027.

También adelantó que analizarán acciones legales contra las nuevas disposiciones.

La alcaldesa sostuvo que, pese a las restricciones aprobadas, el movimiento continuará activo y fortalecido en distintos municipios del estado.