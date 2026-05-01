El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que existen condiciones de seguridad para recibir a turistas nacionales y extranjeros durante el Mundial de Futbol 2026, pese a recientes publicaciones internacionales sobre hallazgos de fosas clandestinas en la entidad.

El mandatario afirmó que los restos encontrados recientemente en El Salto corresponden a hechos ocurridos hace entre siete y doce años, y subrayó que el gobierno mantiene apoyo institucional a colectivos y madres buscadoras.

Lemus destacó además la coordinación con autoridades federales para combatir la delincuencia y señaló que Jalisco registra una reducción superior al 50 por ciento en homicidios dolosos desde el inicio de las actuales administraciones estatal y federal.

Añadió que la disminución en la incidencia delictiva refleja avances, aunque reconoció que aún existen retos pendientes en materia de seguridad.