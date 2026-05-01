El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que existen condiciones de seguridad para recibir a turistas nacionales y extranjeros durante el Mundial de Futbol 2026, pese a recientes publicaciones internacionales sobre hallazgos de fosas clandestinas en la entidad.
El mandatario afirmó que los restos encontrados recientemente en El Salto corresponden a hechos ocurridos hace entre siete y doce años, y subrayó que el gobierno mantiene apoyo institucional a colectivos y madres buscadoras.
Lemus destacó además la coordinación con autoridades federales para combatir la delincuencia y señaló que Jalisco registra una reducción superior al 50 por ciento en homicidios dolosos desde el inicio de las actuales administraciones estatal y federal.
Añadió que la disminución en la incidencia delictiva refleja avances, aunque reconoció que aún existen retos pendientes en materia de seguridad.
Lemus asegura condiciones de seguridad para turistas rumbo al Mundial 2026
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que existen condiciones de seguridad para recibir a turistas nacionales y extranjeros durante el Mundial de Futbol 2026, pese a recientes publicaciones internacionales sobre hallazgos de fosas clandestinas en la entidad.