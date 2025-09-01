La Cámara de Diputados aprobó este jueves el calendario de comparecencias de los integrantes del gabinete federal, así lo explica la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

“El próximo 23 de septiembre a las 11 de la mañana esté aquí en el Pleno, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; que el 24 de septiembre esté también en el Pleno ante los 500 diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público, el maestro Edgar Amador. Él va a tener dos presentaciones, primero hará una exposición a propósito del informe del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum y el segundo, hablará sobre el paquete económico”.

Posteriormente, el 24 de octubre, también ante el Pleno, comparecerá la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Los titulares de la SEP, Semarnat, Pemex, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y CFE, lo harán en comisiones; en tanto que los secretarios de Economía y Seguridad, se presentarán ante la Jucopo. (Por Arturo García Caudillo)