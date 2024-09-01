Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos realizaron un mitin en la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol, en Chilpancingo, como parte de la jornada de protestas a 11 años de que fueron desaparecidos sus hijos por policías de Iguala, presuntos integrantes de la organización criminal Guerrero Unidos y con la participación activa de soldados del Ejército.

Este jueves, los padres y madres de los 43 jóvenes comenzaron la jornada de lucha con la toma de estaciones de radio en Chilpancingo.

Ahí denunciaron que desde el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador se está protegiendo al Ejército.

Después se trasladaron a la caseta de Palo Blanco donde realizaron un mitin acompañado de estudiantes de Ayotzinapa donde permitieron el paso libre a los automovilistas a cambio de una cooperación voluntaria.