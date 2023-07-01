El director de Protección Civil y Bomberos de El Salto, Leopoldo Padilla, reitera que el municipio pidió un día de plazo extra para entregar la documentación requerida que le permitiera su declaratoria de emergencia por las lluvias, porque aún faltaban 80 familias por censar al haberse retirado por las inundaciones.

“Que esto es dejar afuera a muchas familias. Sabemos que es algo que el FOEDEN genera como lapso, pero también debemos de tener una flexibilidad para poder ayudar a toda la población que ha sido afectada”.

El municipio no recibió respuesta del Gobierno del Estado, afectando con ello a más de 300 familias que perdieron su menaje por las inundaciones del 21 de agosto. Aunque la ley da un plazo de 48 horas como máximo, considera que las autoridades pudieron ser más empáticas para no desamparar a las víctimas. (Por Gricelda Torres Zambrano)