La rectora del Cucea de la Universidad de Guadalajara, Mara Robles, confirma que el 100 por ciento de los profesores se presentaron este miércoles a dar clases, lo que habla no solo de una muestra de responsibilidad, sino también de un ejemplo sobre la importancia de vencer el miedo, retomando el espacio público.

“A los trabajadores y trabajadoras y sobre todo a las maestras y los maestro, porque son verdaderamente ejemplos que más allá de la clase obligatoria, con examen, con todo eso que esta semana suspendimos, lo importante es que están dado una lección educativa de civilidad, de vencer al miedo, de estar disponible para escuchar a los chicos”.

Desde el arranque de la jornada, Mara Robles platicó con estudiantes y maestros, por lo que asegura que nadie tuvo problemas para llegar al Cucea para el reinicio de clases. Esta semana habrá flexibilidad para los alumnos, máxime cuando algunos se quedaron varados en sus municipios de origen. (Por Gricelda Torres Zambrano)