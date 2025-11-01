La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco aprobó las Leyes de Ingresos y tablas catastrales de los 125 municipios para el ejercicio 2025-2026.

La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la comisión, destacó que se revisaron a detalle todos los expedientes para evitar incrementos abusivos y garantizar propuestas acordes con la economía de las familias.

La mayoría de los ayuntamientos planteó un aumento promedio del cinco por ciento. Cárdenas resaltó el acompañamiento técnico brindado a los municipios para alinear sus documentos con la política económica federal.

Además, se avaló el Plan Anual de la comisión, enfocado en incentivar la inversión, transparentar recursos y fortalecer la colaboración con diversos sectores.

La legisladora subrayó que ya trabajan en la ruta para definir el Presupuesto estatal, con énfasis en bienestar social y desarrollo sustentable. (Por Marck Hernández)