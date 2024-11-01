Se avanza de manera significativa en la atención a la salud de los jaliscienses, dado que por unanimidad, el Consejo General Universitario de la UdeG aprobó la creación de la Red de Hospitales-Escuela, explica la directora del OPD Hospitales Civiles de Guadalajara, María Elena González.

“Convirtiendo formalmente en esta red de hospitales-escuela, permitirá sumar esfuerzos, optimizar recursos y elevar los estándares académicos y asistenciales, en beneficio de estudiantes, de docentes, de pacientes y de toda la sociedad jaliscienses”.

Con la red de hospitales escuela se fortalece el conocimiento, pero también, se refrenda el compromiso social por la salud de quienes menos tienen (Por Gricelda Torres Zambrano)