México y Estados Unidos acordaron avanzar en los próximos pasos de sus negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo comercial, informó el Gobierno mexicano tras una reunión en la cumbre de APEC en Corea del Sur.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, revisaron los avances con el objetivo de cerrar un acuerdo antes de la revisión del T-MEC en 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó la aplicación de aranceles del 30 por ciento el 1 de noviembre, tras dialogar con Donald Trump.

México busca proteger su relación económica, ya que más del 80 por ciento de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos.

Ebrard también se reunió con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, para fortalecer la cooperación bilateral.