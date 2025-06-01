El secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, informó que autoridades y representantes del sector acordaron fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla para evitar incrementos en el precio del alimento básico.

En la reunión participaron dependencias como la Profeco, Cofepris y la Secretaría de Economía, así como organismos de la industria, con el objetivo de establecer acciones concretas que garanticen precios justos.

El funcionario reiteró que “no hay aumento en el precio de la tortilla”, en línea con lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque productores advierten presiones por costos en la cadena de producción.