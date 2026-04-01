Un hombre de aproximadamente 45 años resultó gravemente herido tras una riña en la colonia Belisario Domínguez, en Guadalajara.

La agresión ocurrió en Privada Montebello, al cruce con San Ramón, donde vecinos reportaron al 911 a una persona lesionada.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana localizaron al afectado semiinconsciente, con abundante hemorragia, golpes en el rostro y heridas por arma blanca.

Tras ser estabilizado, fue trasladado a un hospital en estado grave.

Testigos indicaron que el hombre se enfrentó a varios sujetos durante una pelea callejera, quienes lo agredieron con golpes y cuchillo.

Elementos de la Policía de Guadalajara notificaron al Ministerio Público para iniciar las investigaciones.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. (Por Edgar Flores Maciel)