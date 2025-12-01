El pleno del Congreso de Jalisco aprobó la armonización de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, en congruencia con la reforma federal avalada previamente por el Congreso de la Unión.

La iniciativa, impulsada por la bancada de Morena, deroga los artículos 189 y 189 Bis del Código Penal local y crea un nuevo tipo penal para sancionar con penas de tres a ocho años de prisión a quienes incurran en actos de intimidación o busquen obtener un beneficio indebido.

La diputada Norma López explicó que la reforma redefine el delito y amplía su alcance.

“Quitamos el delito de extorsión, ya no está y hacemos otro en el cual se agregan otro tipo de delitos respecto a aquellos abusos de autoridad que tienen algunos elementos de seguridad pública o elementos aprehensores en el cual molestan al ciudadano sin tener ninguna justificación y hay una retención, una privación ilegal de la libertad”.

La reforma también contempla la posibilidad de solicitar la destitución e inhabilitación de los responsables, así como la imposición de multas equivalentes de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Los hechos serán investigados de oficio por la Fiscalía General de la República. (Por Marck Hernández)