La Arquidiócesis Primada de México llamó a la población a mantenerse alerta ante posibles casos de trata de personas y explotación sexual durante el Mundial de Futbol 2026, debido a la alta movilidad y concentración masiva de visitantes.

La Iglesia pidió a familias, autoridades, escuelas, sector turístico y organizaciones sociales reforzar la prevención y denuncia de delitos que afecten principalmente a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas migrantes.

La Comisión para la Protección de Menores advirtió que redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos pueden ser utilizados por delincuentes para captar víctimas mediante engaños o falsas promesas de empleo, hospedaje o apoyo económico.

La Arquidiócesis subrayó que combatir la trata de personas requiere vigilancia comunitaria, información clara y participación conjunta de sociedad y autoridades para proteger a grupos vulnerables durante eventos internacionales de gran escala.