La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció los avances de México en alfabetización y educación comunitaria tras una misión de evaluación realizada en distintas regiones del país.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que especialistas de la Unesco revisaron programas orientados a combatir el rezago educativo y ampliar el acceso a la enseñanza para jóvenes y adultos.

Durante la visita, la SEP presentó estrategias como “Chiapas Puede” y “Nombrando y Contando al Mundo”, además de acciones educativas implementadas en comunidades indígenas y zonas con alta marginación social.

La delegación internacional recorrió municipios de Chiapas y la Ciudad de México para conocer círculos de estudio y proyectos comunitarios enfocados en alfabetización y justicia social.